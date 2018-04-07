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قوات نظام الأسد تطبق حصارها على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين

قوات نظام الأسد تطبق حصارها على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين
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تواصل – واس:

أغلقت قوات نظام الأسد المداخل الجنوبية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن قوات نظام الأسد أغلقت اليوم حاجز ببيلا سيدي مقداد الفاصل بين مخيم اليرموك والعاصمة دمشق.

ويعد حاجز ببيلا سيدي مقداد المنفذ الوحيد لمخيم اليرموك و لبلدات جنوب دمشق “ببيلا، يلدا، بيت سحم” لخروج ودخول المدنيين ودخول البضائع التجارية والحاجات الضرورية للأهالي.

يشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيم اليرموك فيما يعيش من تبقى في مخيم اليرموك حياة قاسية نتيجة حصار نظام الأسد وتكرار إغلاق المنفذ الوحيد للمخيم.

إلى ذلك جددت قوات نظام الأسد قصفها تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في حي طريق السد ودرعا البلد جنوب سوريا مما أحدث دماراً وخراباً في منازل المدنيين حيث استهدفت المنطقة بثلاثة صواريخ أرض أرض من نوع فيل.

يذكر أن العديد من العائلات الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة درعا البلد وحي طريق السد المجاور ويعاني اللاجئون جنوب سوريا أوضاعاً معيشية وأمنية صعبة.

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