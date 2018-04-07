يمنيين بزي رجال شرطة في الرياض.. هذا ما فعلوه من جرائم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على عصابة مكونة من مواطن مع يمنيين اثنين، انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ 255 ألف ريال من مقيم يمني بعد تهديده بالسلاح.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، في بيانٍ صحفي: “إنه تم القبض على العصابة في كمائن محكمه، وذلك على ضوء البلاغ الوارد لمركز شرطة منفوحة بتاريخ 15/7/1439هـ”، مبيناً أن أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تراوحت.

وبحسب بلاغ المقيم اليمني الذي تمت سرقته، فإن العصابة أقدمت على إركاب مرافقه بالقوة والهرب إلى جهة غير معلومة بقيادتهما في مركبة نوع هونداي فضية اللون.

وفي هذا الصدد، أكدت التحريات، تورط مرافق المبلغ في الحادثة من خلال التنسيق مع الجناة والتظاهر بالتعرض للإركاب بالقوة فيما اتضح أن المال المسلوب بلغ 25 ألف ريال فقط حيث بالغ المدعي في وصفه عند ضبط البلاغ.

واختتم ناطق شرطة الرياض، بقول: إنه “جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية”.