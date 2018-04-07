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إحباط محاولتين لتهريب 97 ألف حبة «كبتاجون» بجمرك الحديثة

إحباط محاولتين لتهريب 97 ألف حبة «كبتاجون» بجمرك الحديثة
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تواصل – الرياض:

تمكَّن جمرك الحديثة من إحباط محاولتين لتهريب حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (96.988) حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل أجزاء متفرقة للمركبتين في كلا العمليتين.

أوضح ذلك مدير عام جمرك الحديثة الأستاذ إبراهيم العنزي وقال: إنه في المحاولة الأولى وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة داخل الأبواب الأمامية والخلفية وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت كميتها (89.000) حبة.

أما المحاولة الثانية بيّن مدير عام الجمرك أنه تم من خلالها إحباط محاولة تهريب (7988) حبة من حبوب “الكبتاجون”، وذلك عند القيام بالإجراءات الجمركية للمركبة القادمة وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية حبوب “الكبتاجون” مخبأة بطريقة فنية داخل علبة “فلتر البنزين” الخاص بتفريغ الهواء. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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