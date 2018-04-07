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«الأمن السيبراني» يُطلق أولى مسابقاته «كايزن العربية»

«الأمن السيبراني» يُطلق أولى مسابقاته «كايزن العربية»
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تواصل – واس:

تنطلق اليوم السبت السابع من إبريل أولى مسابقات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة (كايزن العربية)، تحت رعاية معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني وذلك في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية – الرياض.

وتأتي هذه المسابقة سعياً من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لبناء قدرات وطنية احترافية وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والعمل على إقامة وتنظيم المنافسات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني.

وتعد المسابقة حدثًا تفاعليًّا، صُمم خصيصًا لبناء مهارات هواة الأمن السيبراني من خلال التحديات العملية في مجال التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية والهندسة العكسية الثنائية.

كما خصصت للمسابقة جوائز مالية بأكثر من 650 ألف ريال ستوزع على المراكز الأولى بإذن الله.

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