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هكذا أبدع الشباب بعد تعطُّل «إشارات مرور» في الرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بادر عدد من الشباب في الرياض، إلى تقمُّص دور رجال المرور باحترافية عالية، بعد تعطُّل “نظام الإشارة المرورية” في شارع الزبير بن العوام بحي الروابي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب وهم ينظمون الحركة المرورية بكل حزم؛ من أجل تفادي وقوع حوادث في التقاطع بالشارع المزدحم بالسيارات.

ووجدت المبادرة إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل؛ إذ طالبوا “المرور” بالبحث عن هؤلاء الشباب وتكريمهم؛ نظيراً لمجهودهم في تنظيم الحركة المرورية.

وكانت الرياض، شهدت أمس هطول أمطار غزيرة عقب موجة غبارية؛ ما أدى إلى تعطل “نظام الإشارة المرورية” بشارع الزبير بن العوام في حي الروابي.

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