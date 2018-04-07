مأساة.. العثور على امرأة متوفاة داخل سيارة بـ«حجز المرور» في محايل

تواصل – محايل عسير:

اكتشف شخص أصيب في حادث وقع في مثلث العيد على طريق محايل، أن والدته التي كانت ترافقه في المركبة قد توفيت بعد أن تم نسيانها داخل السيارة التي نقلت إلى حجز المرور.

وتعود التفاصل إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين ظهر أمس في مثلث العيد على طريق محايل – أبها نتج عنه حالة وفاة وثلاث إصابات وتم إسعافهم إلى مستشفى محايل، ولكن الغريب أن أحد المصابين تساءل عن حالة والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث وهنا كانت المفاجأة حيث تبين أنها قد نُسيت محتجزه داخل المركبه التي نقلت لحجز المرور وقد عثر عليها متوفاة وتم إدخالها ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام وتم فتح تحقيق بهذه الواقعة الغريبة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا ظهر أمس الجمعة عند الساعة 27:14 من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به ثلاث حالات؛ إحداها إصابته بليغة، وجميعها كانت محتجزة حيث تم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني، وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام وفقا للمهام والمسؤوليات والإجراءات المنوطة بالفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مباشرة الحوادث المرورية.

وأضاف أنه عند الساعة 01:19 من مساء أمس الجمعة تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغا من أحد أفراد المرور يفيد بأنه يوجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين من جراء الحادث السابق، حيث تم التعامل معها ونقلها عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى محايل العام، حسب “عكاظ”.