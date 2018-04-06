رصاصة متفجرة تقتل صحفيًا فلسطينيًا قرب حدود غزة

تواصل – وكالات:

استشهد فلسطينيين أحدهما صحفي، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها أمس خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد حمزة عبد العال (20 عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس شرق البريج وسط القطاع، وكذلك الصحفي ياسر مرتجى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس جنوب القطاع، خلال تغطيته المواجهات شرق مدينة خان يونس.

من جهتها نعت وزارة الإعلام -المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، الصحفي مرتجى (٣١ عاماً) موضحة أنه أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه قناصة الاحتلال أمس الجمعة شرق خزاعة أثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية أحداث الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

وباستشهاد عبد العال ومرتجى، يرتفع عدد شهداء “جمعة الكاوتشوك” إلى 10 شهداء، إضافة إلى إصابة 1354 آخرين منهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر بينهم 33 جريحاً بحالة خطيرة.