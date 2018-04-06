رصاصة متفجرة تقتل صحفيًا فلسطينيًا قرب حدود غزة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

رصاصة متفجرة تقتل صحفيًا فلسطينيًا قرب حدود غزة

رصاصة متفجرة تقتل صحفيًا فلسطينيًا قرب حدود غزة
0

تواصل – وكالات:

استشهد فلسطينيين أحدهما صحفي، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها أمس خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد حمزة عبد العال (20 عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس شرق البريج وسط القطاع، وكذلك الصحفي ياسر مرتجى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس جنوب القطاع، خلال تغطيته المواجهات شرق مدينة خان يونس.

من جهتها نعت وزارة الإعلام -المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، الصحفي مرتجى (٣١ عاماً) موضحة أنه أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه قناصة الاحتلال أمس الجمعة شرق خزاعة أثناء قيامه بواجبه المهني في تغطية أحداث الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

وباستشهاد عبد العال ومرتجى، يرتفع عدد شهداء “جمعة الكاوتشوك” إلى 10 شهداء، إضافة إلى إصابة 1354 آخرين منهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر بينهم 33 جريحاً بحالة خطيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الاحتلال الصهيوني يقتل 3 فلسطينيين ويصيب أكثر من 150 في غزة

الاحتلال الصهيوني يقتل 3 فلسطينيين ويصيب أكثر من 150 في غزة

«الاتحاد البرلماني العربي»: دعم فلسطين هو القضية المركزية للأمة العربية

«الاتحاد البرلماني العربي»: دعم فلسطين هو القضية المركزية للأمة العربية

إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

الاحتلال الصهيوني يقتل 22 فلسطينياً ويهدم 26 منزلاً خلال الشهر الماضي

الاحتلال الصهيوني يقتل 22 فلسطينياً ويهدم 26 منزلاً خلال الشهر الماضي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>