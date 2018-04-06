ارتفاع قيمة استثمارات المملكة المباشرة في الخارج لـ298 مليار ريال

تواصل – الرياض:

ارتفعت قيمة الاستثمار المباشر للمملكة في الخارج نحو 298.49 مليار ريال، وذلك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017، مسجلا أعلى مستوياته الفصلية خلال فترات المقارنة المتوافرة منذ عام 2012.

وتشكل قيمة الاستثمار المباشر للمملكة، في الخارج، نحو 8.6 في المائة من مجموع قيمة استثماراتها بنهاية عام 2017.

وحققت هذه الاستثمارات عوائد قيمتها 14.3 مليار ريال في عام 2017، تبلغ نسبته من متوسط قيمة الاستثمارات المباشرة في عام 2017 نحو 5 في المائة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ويقصد بـ “الاستثمار المباشر في الخارج” هو تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في داخل الاقتصاد السعودي بنهاية 2017 نحو 870.85 مليار ريال ليشكل نحو 62.5 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2017، مسجلا نموا نسبته 0.3 في المائة بما يعادل 2.72 مليار ريال في عام 2017.

ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2017 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 1.39 تريليون ريال مقارنة بـ 1.283 تريليون ريال بنهاية عام 2016، مرتفعة بنسبة 8.6 في المائة بما يعادل 110.26 مليار ريال.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”، و”استثمارات الحافظة” التي تنقسم إلى نوعين أولهما حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار وثانيهما سندات الدين.