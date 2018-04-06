مهندس فرنسي يحصل على إجازة خيركم لتحفيظ القرآن «أون لاين»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

مهندس فرنسي يحصل على إجازة خيركم لتحفيظ القرآن «أون لاين»

مهندس فرنسي يحصل على إجازة خيركم لتحفيظ القرآن «أون لاين»
0

تواصل – نايف الحربي:

حصل المهندس الفرنسي زكريا زيني على إجازة تحفيظ القرآن الكريم في القراءات، من جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عبر الأون لاين، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة ست سنوات.

قصة زيني يرويها بنفسه حيث قال “على مدى الست سنوات الماضية أكرمني الله بالتواصل مع الشيخ عبدالعزيز قايد مدير مركز حافظ حيث كنت حينها في مدينة تولوز جنوب فرنسا ، والبعيدة عن مدينة جدة آلاف الكيلومترات وذلك لم يمنعني من القراءة على يد الشيخ ومن ثم التنسيق مع المركز لأجل الحضور إلى المملكة لاستلام شهادة الإجازة والالتقاء بالمشايخ.

وأضاف المهندس زيني “لقد سعدت كثيراً بهذه الزيارة وتعرفت فيها على قبلة المسلمين ورأيت خيرها الذي تعدى حدودها وشمل كافة أرجاء العالم”.

من جهته، أوضح الشيخ عبدالعزيز قايد أن مركز حافظ سخر التقنية وثورة وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة كتاب الله والشاب زكريا رسالة ناطقة لكل من أراد تعلم القرآن مدادها الصبر وحروفها الاستمرار ، وزيارته للمملكة بعد تواصل استمر لسنوات يدل على مدى حبه للقرآن الكريم وجديته في الحصول على الإجازة متمنيا له دوام التوفيق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العصيمي» يكشف عن تاريخ عودة منسوبي التعليم للمدارس بعد الإجازة الصيفية

«العصيمي» يكشف عن تاريخ عودة منسوبي التعليم للمدارس بعد الإجازة الصيفية

الترخيص لـ130 طياراً ومهندساً وفنيي صيانة ومرحلي طائرات

الترخيص لـ130 طياراً ومهندساً وفنيي صيانة ومرحلي طائرات

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام

«حدود الشرقية» يوجه نصائح مهمة لـ«المتنزهين» لقضاء إجازة آمنة بمنتصف العام

«حدود الشرقية» يوجه نصائح مهمة لـ«المتنزهين» لقضاء إجازة آمنة بمنتصف العام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>