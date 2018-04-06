مهندس فرنسي يحصل على إجازة خيركم لتحفيظ القرآن «أون لاين»

تواصل – نايف الحربي:

حصل المهندس الفرنسي زكريا زيني على إجازة تحفيظ القرآن الكريم في القراءات، من جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عبر الأون لاين، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة ست سنوات.

قصة زيني يرويها بنفسه حيث قال “على مدى الست سنوات الماضية أكرمني الله بالتواصل مع الشيخ عبدالعزيز قايد مدير مركز حافظ حيث كنت حينها في مدينة تولوز جنوب فرنسا ، والبعيدة عن مدينة جدة آلاف الكيلومترات وذلك لم يمنعني من القراءة على يد الشيخ ومن ثم التنسيق مع المركز لأجل الحضور إلى المملكة لاستلام شهادة الإجازة والالتقاء بالمشايخ.

وأضاف المهندس زيني “لقد سعدت كثيراً بهذه الزيارة وتعرفت فيها على قبلة المسلمين ورأيت خيرها الذي تعدى حدودها وشمل كافة أرجاء العالم”.

من جهته، أوضح الشيخ عبدالعزيز قايد أن مركز حافظ سخر التقنية وثورة وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة كتاب الله والشاب زكريا رسالة ناطقة لكل من أراد تعلم القرآن مدادها الصبر وحروفها الاستمرار ، وزيارته للمملكة بعد تواصل استمر لسنوات يدل على مدى حبه للقرآن الكريم وجديته في الحصول على الإجازة متمنيا له دوام التوفيق.