خلال 4 سنوات.. إطلاق أول «فندق فضائي» وهذا سعر الرحلة للفرد

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أعلنت شركة “أوريون سبان” التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أن أول فندق فضائي على الإطلاق سيرى النور خلال أربع سنوات من الآن.

وأضافت الشركة أنه يمكن استقبال أول النزلاء في غضون خمس سنوات، لكن هذه الرحلة لن تكون رخيصة، إذ سيكون على الفرد دفع 9.5 مليون دولار في زيارة تستغرق 12 يومًا.

ومن المقرر أن تتيح الشركة للضيوف اختبار “انعدام الجاذبية” ومشاهدة المناظر الخلابة لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مشاهدة 16 شروق وغروب للشمس يوميًا فى المتوسط.

وتم الإعلان عن المشروع أمس في قمة الفضاء 2.0 في سان خوسيه، كاليفورنيا، وقالت الشركة أن الفندق الفضائى Aurora Station سيكون قادر على استقبال ستة أشخاص فى وقت واحد، أربعة من الركاب واثنين من أفراد الطاقم.