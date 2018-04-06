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اليمن.. ميليشيا الحوثي تنهب اسطوانات الغاز من أهالي «ذمار»

اليمن.. ميليشيا الحوثي تنهب اسطوانات الغاز من أهالي «ذمار»
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تواصل – متابعات:

أكدت مصادر يمنية، أن مليشيا الحوثي نهبت ما يقارب 13 ألف أسطوانة غاز على سكان وأهالي مدينة ذمار، بطريقة احتيالية خبيثة.

وأضافت المصادر، أن عناصر من المليشيا الحوثية في مدينة ذمار أوهموا المواطنين بأنهم يستقبلون أسطوانات الغاز، ويقومون بتعبئتها، ومساعدتهم في ذلك، ما دفع مئات من أهالي المدينة إلى جمع ما يقارب من 13 ألف أسطوانة من عدد من أحياء المدينة، بعد وعود المليشيا بمساعدتهم.

وتابعت المصادر أن عناصر الحوثيين قامت بتصريف الأسطوانات الفارغة في السوق السوداء ونفت أنها تسلمت من المواطنين أي أسطوانات، بحسب “سبتمبر. نت”.

وأكّدت المصادر أن معظم الأهالي الذين تعرضوا للاحتيال من قبل الميليشيات الحوثية هم من أسر فقيرة تعاني أوضاعًا صعبة للغاية، وأغلبهم لا يملكون غيرها في منازلهم، مما تسبت في تعرضه لضرر كبير.

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