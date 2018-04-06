وزير التعليم: تخصيص ملياري ريال للتوسع في برنامج رياض الأطفال

تواصل – الرياض:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن وزارته رَصَدَت ملياري ريال للتوسع فِي برنامج رياض الأطفال خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن مُبَادَرَة رئيسة فِي برنامج التحول الوطني.

وأَضَافَ أنه سيتم اسْتِثْمَار هذه المبالغ فِي إِنْشَاء وحدات جديدة، وتطوير المناهج وتدريب المعلمات، وتوفير أدوات تدريسية، حيث تصب فِي مصلحة التعليم فِي المملكة خَاصَّة فِي هذه المرحلة؛ كونها تعد من أهم المراحل فِي حياة الإِنْسَان وهي حجر الأساس لصقل الشخصية وتطويرها.

وَأَشَارَ العيسى، خلال مؤتمر صحافي فِي الرياض أمس، عن أن دمج الصفوف الأولية سيبدأ تَدْرِيجِياً بالصفين الأول والثَّانِي فِي عدد من المدارس، مُوَضِّحاً أن إِنْشَاء فصول لرياض الأطفال ستكون ملحقة بمدارس البنات حَسْبَ طبيعة كل مدرسة ليسهل على المعلمات القيام بمهام الإشراف والتدريس، وَفْقاً لـ”الاقْتِصَادِيَّة”.

وثمن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمعرض والمنتدى الدولي السادس (تعليم 2018)، الذي ينطلق خلال الفترة من التاسع إِلَى 11 (أَبْرِيل) الْجَارِي، ويَأْتِي بِعُنْوَان: “التعليم والتعلم فِي الطفولة المبكرة”.

وَتَابَعَ: أن المعرض والمنتدى الدولي فِي نسخته السادسة هذا العام يَأْتِي إسهاماً من الوَزَارَة فِي تحقيق “رؤية المملكة 2030″، التي من أهدافها أن يَحْصُل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعلم الجيد وَفْقَ خيارات متنوعة.