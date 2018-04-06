«السيول» تحتجز 27 راكباً آسيوياً داخل «باص» في تبوك

تواصل- واس:

تلقى الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة تبوك، بَلَاغاً ورد عند الساعة الثامنة من مساء أمس مَفَادُه احتجاز باص نقل جماعي فِي وادي حاكة على طريق المعظم.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المَدَنِيّ بمِنْطَقَة تبوك، النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، إنه جرى عَلَى الْفَوْرِ انتقال الفرق والمهام اللازمة للموقع التي كانت متمركزة على نفس الطريق، حيث اتضح عند الوصول وجود “باص” عالق فِي السيل يوجد به 27 راكباً من الجنسية الآسْيَوِيّة، وَتَمَّ مباشرة الحَالَة من قبل فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ وإِخْرَاج الباص من السيل، ولا يوجد إِصَابَات.

وَأَشَارَ بديوي إِلَى أن تعليمات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ تؤكد دَائِماً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأَمْطَار.