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«الشمري» يتوقع: استمرار هطول الأمطار طوال شهر أبريل

«الشمري» يتوقع: استمرار هطول الأمطار طوال شهر أبريل
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تواصل – الرياض:

قال الباحث عبدالعزيز الشمري عضو الاتِّحَاد العَرَبِيّ لعلوم الفضاء والفلك ‘‘إن شهر أَبْرِيل الحالي هو موعد هطول الأَمْطَار على الجزيرة العَرَبِيّة حيث فترة وقت دخول منخفضات البحر الأحمر والسودان والأبيض المتوسط‘‘.

وذكر بما شهدته معظم مناطق المملكة على مدى أسبوع من أَمْطَار متوسطة سالت على إِثْرها بعض الأودية والشعاب، وتوقع أن تستمر الأَمْطَار حتى بداية مايو القادم، مُحَذِّراً هواة مُتَابَعَة الأَمْطَار من المخاطرة بحياتهم بعبور الأودية الكبيرة مجازفين بحياتهم.

وشهدت مَدِينَة الرياض الْيَوْم الْجُمُعَة هطول أَمْطَار متوسطة وسط أَجْوَاء ربيعية جميلة يتوقع اسْتِمْرَارها إِلَى الغد بين متوسطة إِلَى غزيرة بِحَسَبِ صَحِيفَة ‘‘الرياض‘‘.

ويصاحب الأَمْطَار رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، يمكن أن تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والشرقية، وكذلك نجران، جازان، عسير، الْبَاحَة، مَكَّة الْمُكَرَّمَة ومرتفعات المَدِينَة الْمُنَوَّرَة، وكذلك الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب المملكة.

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