الباحة.. وفاة امرأة وإصابة زوجها وأولادها جراء حادث على طريق العقيق (صور)

تواصل – فريق التحرير:

على إِثْر انقلاب مركبة بطريق العقيق فِي الْبَاحَة لقيت امْرَأَة مصرعها وأُصِيبَ زوجها وثلاثة من أطفالهما، فيما تولت فرق الهلال الأحمر عملية إِسْعَاف المُصابين ونقلهم للمُسْتَشْفَى.

مِنْ جِهَتِه، صَرَّحَ المتحدث الرسمي لهَيْئَة الهلال الأحمر بالْبَاحَة، عماد بن منسي الزهراني، بِأَنَّهُ ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997، فِي تمام الساعة 15:10 مساءً، وتحديداً بعد ظهر الْيَوْم الْجُمُعَة، يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة، والموقع بطريق العقيق – الْبَاحَة “اللحيان”.

وقال الزهراني: ‘‘تم توجيه فرقتي إِسْعَاف من الهلال الأحمر حَسْبَ البلاغ الوارد للعمليات والإفادة بوجود عدد من الإِصَابَات بالموقع، وعند وصول الفرقة إِلَى الموقع تَمَّت مباشرة الحالات من قبل الفرقة الإِسْعَافية، واتضح وجود حَالَة متوفاة بالموقع وأربع إِصَابَات، إِصَابَة منها خَطِيرَة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، وتمثلت بإصابته فِي الوجه مع جروح مفتوحة بالفم وكسر مفتوح باليد اليسرى، والإِصَابَة الثَّانِية لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وبعد الكشف عليها اتضح وجود إِصَابَة تعرضت لها فِي الصدر مع نقص فِي الأُكْسِجِين، والإِصَابَة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 39 سنة، ولديه إِصَابَات بالقدم والكتف، ووضع حالته مستقرة‘‘، مُشِيراً إِلَى أن الإِصَابَة الرابعة نُقلت عن طريق الجمهور للمُسْتَشْفَى.