بريطانيا.. ابنة الجاسوس الروسي تتحدث لأول مرة بعد تحسن حالتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بريطانيا.. ابنة الجاسوس الروسي تتحدث لأول مرة بعد تحسن حالتها

بريطانيا.. ابنة الجاسوس الروسي تتحدث لأول مرة بعد تحسن حالتها
0

تواصل – وكالات:

في أول تصريح لها بعد تعافيها من حادثة التسمم برفقة والدها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال فِي بريطانيا قَالَت يوليا سكريبال “إنها تشعر بتحسن يومي”.

ولم تلق يوليا مزيداً من الضوء على محاولة الاغتيال، وذلك فِي أول تعليق علني لها، مُنْذُ وقوع الحادث فِي 4 مارس الماضي.

وكانت يوليا، قد أَصْدَرَت الخميس، بيانات عن طريق الشرطة البريطانية لتشكر طاقم المُسْتَشْفَى والأشْخَاص الذين أتوا لمساعدتها “عندما كنت أنا وأبي عاجزين”، حيث من المتوقع أن تساعد يوليا شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فِي تحقيقها، غير أنها لم تخض فِي تفاصيل مَا حدث فِي تصريحاتها المقتضبة.

وَتَمَّ العثور على يوليا وسيرغي سكريبال (66 عاماً) فاقدي الوعي على مقعد فِي مَدِينَة سالزبري جنوبي إنجلترا.

وقَالَت بريطانيا إنهما تعرضا للتسميم بغاز أعصاب من النوع المستخدم فِي الأغراض العَسْكَرِيَّة، فِي أول استخدام معروف لِهَذَا الغاز السام على الأرَاضِي الأوروبية مُنْذُ الحرب العالمية الثَّانِية.

وتتهم بريطانيا رُوسْيَا بالشروع فِي القتل وَهُوَ مَا تنفيه موسكو. وكان للحادث تداعيات كبيرة تجلت فِي تبادل رُوسْيَا ودول غربية طرد دبلوماسيين.

وترك الهجوم سكريبال وابنته فِي حَالَة حَرِجَة، وكان الأطباء يخشون فِي بادئ الأَمْر من أنه حتى إذا بقيا على قيد الحياة فقد يُعَانِيان من تلف دائم فِي الدماغ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بوتين» يرتكب مجازر دموية بحق السوريين.. ويطالب بوقفها ضد «الكلاب الضالة»

«بوتين» يرتكب مجازر دموية بحق السوريين.. ويطالب بوقفها ضد «الكلاب الضالة»

صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

رداً على واشنطن.. موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً

رداً على واشنطن.. موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً

ولي العهد: اتفاق نفطي يجمع «أوبك» وروسيا لمدة 20 عامًا

ولي العهد: اتفاق نفطي يجمع «أوبك» وروسيا لمدة 20 عامًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>