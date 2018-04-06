«البيئة» لـ«مربيّ الصقور»: احذروا إنفلونزا الطيور

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وجّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنبيهًا عاجلًا إلى مربي الصقور داخل المملكة، اليوم الجمعة، بضرورة التأكد من مصادر اللحوم المقدمة إليها.

وشدّدت الوزارة، في بيان لها، على تجنب شراء اللحوم المقدمة إلى الصقور من الأسواق العشوائية، خاصة أثناء انتشار أنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8.

وأشار البيان إلى أن تقصي المرض أثبت أن وجود إصابات بين الطيور المقدمة كغذاء للصقور “دون أعراض ظاهرية”.

ودعت الوزارة مربي الصقور إلى التواصل مع الإرشاد البيطري للتوعية، والاتصال على رقم 8002470000 في حال الطوارئ.