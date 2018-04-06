تماس كهربائي يكشف مخاطر تهدد حياة طالبات مدرسة بـ«سويدي الرياض»

تواصل – فريق التحرير:

كشف تماس كهربائي فِي مدرسة بنات لتحفيظ القُرْآن الكريم بحي السويدي غرب الرياض، عن الوضع السَّيِّئ لمبنى المدرسة المستأجر المتهالك، وافتقاده لمقومات السلامة؛ مِمَّا يعرض الطالبات والمعلمات ومَنْسُوبات المدرسة للخطر، خُصُوصاً عند سقوط الأَمْطَار وتسببها فِي حدوث التماسات الكهربائية.

وأَوْضَحَت مصادر مُطَّلِعَة لـ”تواصل”، أن الماس الكهربائي وقع فِي أحد فصول المدرسة الابتدائية الثامنة بنات لتحفيظ القُرْآن الكريم؛ مِمَّا تَسَبَّبَ فِي هلع وفزع الطالبات، واستطاعت قائدة المدرسة والمعلمات إِخْرَاج الطالبات من الفصل بسلام، ودخول فرقة الصيانة لعمل الصيانة اللازمة.

وَأكَّدَ عبدالرحمن المهنا ولي أمر إحدى الطالبات بالمدرسة، أن المبنى مستأجر ومتهالك، وتتكرر فيها التماسات الكهربائية بشكل مستمر حيث يوجد بالمبنى خزان أرضي يمتلئ بالمياه عند هطول الأَمْطَار، وتتسبب فِي وقوع التماسات الكهربائية.

وأَضَافَ المهنا أن حَالَة المبنى السيئة تعرض حياة الطالبات للخطر، ففي العام الماضي تَسَبَّبَت التماسات الكهربائية فِي إيقاف الدراسة بالمدرسة لمدة يوم لعمل الصيانة بعد امتلاء الخزان الأرضي بالمياه بِسَبَبِ الأَمْطَار.

وَتَابَعَ المهنا “هذا إِضَافَة إِلَى حَالَة الدرج السيئة وغير المتوازنة، مِمَّا يتسبب فِي سقوط الطالبات، والفصول الضيقة التي لم تكن معدة دراسة، فبعضها كان مطابخَ أو غرفاً صغيرة لا تتعدى مساحتها 17 متراً مربعاً ويدرس فِي الفصل 30 طالبة يتكدسن فيه”.