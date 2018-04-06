هطول أمطار غزيرة على «الطائف».. و«المدني» يحذر المواطنين والمتنزهين

تواصل – الطائف:

هطلت الْيَوْم الْجُمُعَة، أَمْطَار متوسطة إِلَى غزيرة على بعض أحياء مَدِينَة الطائف، شَمِلَت مِنْطَقَة السر وقيا والعطيف، كما شهدت أحياءُ شقصان والهدا والشفا والسيل الكبير أَمْطَاراً بين خفيفة إِلَى متوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي للإدارة العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، عن ورود تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البيئة يفيد بهطول أَمْطَار من الساعة الثَّانِية عشرة، الْيَوْم الْجُمُعَة وَحَتَّى السابعة مساء الْيَوْم نفسه.

وأهابت الإدارة العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بالطائف بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، خَاصَّة أن السماء مازالت ملبدة بالغيوم؛ مَا ينبئ باسْتِمْرَار هطول الأَمْطَار، كما دَعَتْ المتنزهين بمراقبة الأطفال من خطورة المستنقعات المائية.