هطول أمطار غزيرة على «الطائف».. و«المدني» يحذر المواطنين والمتنزهين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

هطول أمطار غزيرة على «الطائف».. و«المدني» يحذر المواطنين والمتنزهين

هطول أمطار غزيرة على «الطائف».. و«المدني» يحذر المواطنين والمتنزهين
0

تواصل – الطائف:

هطلت الْيَوْم الْجُمُعَة، أَمْطَار متوسطة إِلَى غزيرة على بعض أحياء مَدِينَة الطائف، شَمِلَت مِنْطَقَة السر وقيا والعطيف، كما شهدت أحياءُ شقصان والهدا والشفا والسيل الكبير أَمْطَاراً بين خفيفة إِلَى متوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي للإدارة العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، عن ورود تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البيئة يفيد بهطول أَمْطَار من الساعة الثَّانِية عشرة، الْيَوْم الْجُمُعَة وَحَتَّى السابعة مساء الْيَوْم نفسه.

وأهابت الإدارة العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ بالطائف بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، خَاصَّة أن السماء مازالت ملبدة بالغيوم؛ مَا ينبئ باسْتِمْرَار هطول الأَمْطَار، كما دَعَتْ المتنزهين بمراقبة الأطفال من خطورة المستنقعات المائية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف حالتي «جرب» بالطائف.. و«الصحة» تتخذ الإجراءات الاحترازية

اكتشاف حالتي «جرب» بالطائف.. و«الصحة» تتخذ الإجراءات الاحترازية

الأمطار تروي عسير.. وتوقعات بمحصولات زراعية وفيرة

الأمطار تروي عسير.. وتوقعات بمحصولات زراعية وفيرة

سيول وأمطار رعدية.. «مدني الجوف» يحذر من خطورة بعض الطرق

سيول وأمطار رعدية.. «مدني الجوف» يحذر من خطورة بعض الطرق

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة بالمملكة

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>