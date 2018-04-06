بالفيديو.. طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم للجديد عبر «أبشر»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

العوامية.. استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر إرهابي

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم للجديد عبر «أبشر»

0

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَت المديرية العَامَّة للجوازات، طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم إِلَى الجواز الجديد عبر منصة الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة للوَزَارَة (أبشر).

وأَفَادَت الجوازات السعودية على ‘‘تويتر‘‘ بِأَنَّهُ بإمكان أصحاب العمل أو المقيمين نقل معلومات جوازات مكفوليهم أو تابعيهم ومرافقيهم عبر 11 خطوة سهلة، تبدأ بالدخول على التطبيق، ثم اختيار “الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة” من قائمة الخدمات.

وبَعْدَ ذَلِكَ يتم اختيار “الجوازات” ثم اختيار خدمة “تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين”، ثم الضغط على البدء فِي استخدام الخِدْمَة واختيار مَا إن كان المقيم مكفولاً أو تابعاً.

وبعد اختيار اسم المقيم والتأكد من معلوماته، تتم تعبئة رقم الجواز الجديد والرمز المرئي، وتاريخي الإِصْدَار والانتهاء، وبلد الإِصْدَار ومدينته.

وبذلك تكون معلومات الجواز القديم قد تم نقلها إِلَى الجواز الجديد، ويبقى التأكيد على الموافقة على الشروط وإنهاء العملية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل الزي السعودي شرط لاستخراج جواز سفر للأطفال؟.. الجوازات تجيب

هل الزي السعودي شرط لاستخراج جواز سفر للأطفال؟.. الجوازات تجيب

«الجوازات»: الهوية الوطنية المسجلة مفقودة «لاغية» ولا يصلح السفر بها

«الجوازات»: الهوية الوطنية المسجلة مفقودة «لاغية» ولا يصلح السفر بها

«الجوازات» توضح الموقف من نقل كفالة الأجنبي بالقطاع الخاص لجهة حكومية

«الجوازات» توضح الموقف من نقل كفالة الأجنبي بالقطاع الخاص لجهة حكومية

الجوازات تُحذر الوافدين من العمل لحسابهم وتهدد بالترحيل والغرامة

الجوازات تُحذر الوافدين من العمل لحسابهم وتهدد بالترحيل والغرامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>