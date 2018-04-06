بالفيديو.. طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم للجديد عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَت المديرية العَامَّة للجوازات، طريقة نقل معلومات جواز السفر القديم إِلَى الجواز الجديد عبر منصة الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة للوَزَارَة (أبشر).

وأَفَادَت الجوازات السعودية على ‘‘تويتر‘‘ بِأَنَّهُ بإمكان أصحاب العمل أو المقيمين نقل معلومات جوازات مكفوليهم أو تابعيهم ومرافقيهم عبر 11 خطوة سهلة، تبدأ بالدخول على التطبيق، ثم اختيار “الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة” من قائمة الخدمات.

وبَعْدَ ذَلِكَ يتم اختيار “الجوازات” ثم اختيار خدمة “تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين”، ثم الضغط على البدء فِي استخدام الخِدْمَة واختيار مَا إن كان المقيم مكفولاً أو تابعاً.

وبعد اختيار اسم المقيم والتأكد من معلوماته، تتم تعبئة رقم الجواز الجديد والرمز المرئي، وتاريخي الإِصْدَار والانتهاء، وبلد الإِصْدَار ومدينته.

وبذلك تكون معلومات الجواز القديم قد تم نقلها إِلَى الجواز الجديد، ويبقى التأكيد على الموافقة على الشروط وإنهاء العملية.