تفاصيل وفاة شخص وإصابة آخرين ضربتهم «صاعقة» بمحافظة عفيف

تواصل – الرياض:

أعلنت المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ وفاة شخص وإِصَابَة آخرين إِثْر تعرضهم لصاعقة فِي محافظة عفيف، أثناء تنزههم على بعد 120 كلم شمال مركز السراحية.

وقَالَت المديرية إن مركز التوجيه والتحكم فِي محافظة عفيف، تلقى بلاغاً، مساء أمس، بوجود ثلاثة أشْخَاص بمُسْتَشْفَى المحافظة تعرضوا لصاعقة أَدَّتْ لوفاة أحدهم وإِصَابَة اثْنَيْنِ، مع وجود آخرين تعرّضوا للاحتجاز بالقرب من الموقع.

وأَوْضَحَت أن الحادث وقع لمجموعة كانت تخيّم بمِنْطَقَة برية وقت هطول المطر؛ فتعرض 3 منهم فِي مِنْطَقَة مكشوفة لإِصَابَة بالصاعقة الرَعْدِيَّة، أثناء وقوفهم بجوار عمود إنارة، فنزلت الصاعقة على العمود، وامتدت إليهم، مَا نَتَجَ عنه الوفاة والإصابتان.

وقدّمت المديرية التعازي إِلَى أهل المتوفى، ودعت الجميع إِلَى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعرض إِلَى المواقع المكشوفة أثناء المطر والبرق؛ خَاصَّة بجوار الأعَمَدة أو الأشجار، مع عدم استخدام الجوال أثناء هطول الأَمْطَار.