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اكتشاف حالتي «جرب» بالطائف.. و«الصحة» تتخذ الإجراءات الاحترازية

اكتشاف حالتي «جرب» بالطائف.. و«الصحة» تتخذ الإجراءات الاحترازية
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تواصل – الطائف:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، الْيَوْم الْجُمُعَة، عن تسجيل حالتي إِصَابَة بالجرب، واتخاذ إِجْرَاءَات احترازية من شأنها احتواء كل المخالطين لهما، وتكثيف المعاينة للتجمعات التي ينتميان لها.

وقال المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، عبدالهادي الربيعي، فِي تصريح صحفي، إن حَالَة الإِصَابَة الأولى لرجل فِي العقد الرابع من العمر، وتمت إحالته من أحد المُسْتَشْفَيات العَسْكَرِيَّة، أما الحَالَة الثَّانِية فهي لطالبة فِي العاشرة من عمرها.

وَأَشَارَ الربيعي إِلَى أنه تَمَّت معالجة الحالتين واتخاذ الإجراء اللازم للمخالطين لهما، مطمئناً الجميع بأن فرق الرقابة اتخذت احْتِيَاطات احترازية مضاعفة مُنْذُ وقت مبكر بالتنسيق مع إدارات الصحة المدرسية بصحة الطائف؛ لمراقبة الحَالَة الصحية داخل المدارس.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بالطائف أن مركز القِيَادَة والتحكم، بقِيَادَة مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المونس، يتابع اجتماعات دورية للحيلولة دون تزايد حالات الإِصَابَة بالجرب، واحتواء كل المخالطين للحالات المكتشفة، وَفْقَ سياسات العلاج المتبعة، مُؤكِّداً أنه لا يوجد مَا يدعو للقلق بِشَأْنِ الوضع الصِحِّيّ العام فِي المحافظة.

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