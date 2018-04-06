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بمشاركة المملكة.. افتتاح الملتقى الخليجي «معلم صانع حضارة» بلبنان

بمشاركة المملكة.. افتتاح الملتقى الخليجي «معلم صانع حضارة» بلبنان
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تواصل – علي آل هاشم:

افتتح الشيخ خليل الميس مفتي زحلة والبقاع، الملتقى الخليجي “معلم صانع حضارة” في أزهر البقاع بحضور ٣٠ مدرب عربي وخليجي ومشاركة ٣٠٠ متدرب، إضافة إلى خبراء التعليم في الوطن العربي، ووفود عربية من المملكة ومصر، وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والكويت وليبيا وسوريا، وذلك لرفع مهارات المعلم، ونقل الخبرات التربوية وأفضل التجارب العلمية العالمية.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني اللبناني، وبعدها ألقى المفتي الشيخ خليل الميس كلمته، ثم المستشار عبد الله شاهين المشرف العام على الملتقى الخليجي ومؤسس الرابطة العالمية للتربويين، ثم كلمة الكشاف المسلم – فوج القرعون ألقاها عميد الفوج مصعب ذيب.

شارك في تقديم الحفل المدرب الدولي السعودي الدكتور عرار سويد والقائدة مريم ياسين، حيث يعد الملتقى الخليجي التربوي “معلم صانع حضارة” الأول في لبنان، من أقوى الملتقيات التدريبية في الوطن العربي.

رعى الملتقى مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وجمعية الكشاف المسلم في لبنان -فوج القرعون، ووزارة الاتصالات اللبنانية، وشركة touch، وأكاديمية حضارة والرابطة العالمية للتربويين.

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