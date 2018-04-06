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سرقة موثقة لمنازل بـ«حرستا».. ونظام الأسد يرقص على أنقاضها (صور)

سرقة موثقة لمنازل بـ«حرستا».. ونظام الأسد يرقص على أنقاضها (صور)
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تواصل – وكالات:

أظهرت مشاهد التقطها أحد قادة ميليشيات سهيل الحسن، الملقب بـ “النمر” التابعة لجيش نظام الأسد وهو يوثق فيها قيام عناصره بسرقة منازل أهالي حرستا في الغوطة الشرقية بعد فرارهم منها.

وأعاد ناشطون سوريون نشر فيديو من يوم 27 مارس الماضي، يظهر قيام عناصر من قوات العميد في قوات النظام سهيل الحسن بسرقة ما تبقى من المنازل المدمرة في حرستا. واحتفل نظام الأسد، الخميس، فوق أنقاض المدينة المدمرة والمهجرة.

ونشرت وكالة “سانا” التابعة للنظام صوراً لحفل موسيقي أقامه من حرستا المسواة بالأرض، والتي هجر أهلها بعد أن دخلتها قوات النظام.

وأظهرت الصور “رقصاً” وغناء من قبل بعض الجهات الرسمية التابعة للنظام و”مؤيديه” وبعض الفنانين الموالين، فوق الدمار والخراب الذي حل بالمدينة بعد حوالي الشهر من القصف المتواصل الذي طالها.

ونقلت صفحات موالية للنظام مقاطع مصورة من الحفل الذي أقيم في إحدى ساحات مدينة حرستا، بمشاركة شخصيات محسوبة على النظام وفنانين موالين للاحتفال بما سمّوه “النصر” الذي تحقق على حساب فصائل المعارضة في الفترة الأخيرة، وردد الموجودون أغاني تمجد بطولات قوات النظام التي حاصرت الغوطة لأكثر من 5 سنوات.

 

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