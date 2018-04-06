«التجارة العراقية»: المملكة ستستثمر في مليون هكتار من الأراضي الزراعية

تواصل – وكالات:

كشفت وَزَارَة التجارة العراقية، أن المملكة تتجه نحو الاسْتِثْمَار الزِرَاعِيّ فِي العراق، فِي نحو مليون هكتار من الأرَاضِي الزِرَاعِيّة بمحافظة الأنبار العراقية، المحاذية للحدود السعودية.

وأَوْضَحَت الوَزَارَة بِحَسَبِ ‘‘الحياة‘‘ أن الاسْتِثْمَار السعودي فِي المجال الزِرَاعِيّ بمحافظة الأنبار بالعراق، يَأْتِي بِنَاءً عَلَى دراسة أعدها المجلس التنسيقي بين البلدين.

بِدَوْرِهَا، أكدت نائب لجنة الاقتصاد والاسْتِثْمَار فِي البرلمان العراقي، نور البجاري، أن اللَّجْنَة التقت العام الماضي بالجانب السعودي، وتضمن الاجتماع بحث إمكانية اسْتِثْمَار المملكة داخل العراق فِي مجال البتروكيماويات، والزراعة، بينما شَهِدَ معرض بغداد الدولي عقد عديد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص فِي البلدين.