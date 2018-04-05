نجاة شاب اصطدمت شاحنة بسيارته أثناء وضع أغراض بداخلها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على قروبات “الواتس آب” ومواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، نجاة شاب، عندما اصطدمت شاحنة بسيارته من الخلف أثناء وضعه أغراض فِي سيارته.

وقال الشاب فِي مقطع الفيديو إنه كان يقف عند “حَقِيبَة” سيارته من الخلف، وهي متوقفة بجانب الطريق، وجاءت سيارة “ميكروباص” للتوقف بجانب سيارته، وَإِذَا بشاحنة مسرعة تصطدم بالميكروباص، وبسيارة الشاب من الخلف، وقام الشاب بالسجود شكراً لله على نجاته من موت محقق، وأَضَافَ الشاب فِي مقطع الفيديو قَائِلاً: “الحمد لله جاءت فِي الحديد.. الحديد يتعوض”.

يُذْكَرُ أَنَّ صَحِيفَة “تواصل” لا تستطيع التأكد من مكان ووقت تصوير مقطع الفيديو.