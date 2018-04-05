عصابة «الاتصالات الوهمية» تسقط في قبضة شرطة الدمام

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من الإطاحة بـ7 آسيويين، ارتكبوا عدة عمليات نصب واحتيال على مواطنين ومقيمين، بالاتصال عليهم هاتفياً وإيهامهم بالفوز بجوائز مالية، ومطالبتهم بتحويل أموال للحصول على الجائزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن عدداً من البلاغات وردت لشرطة المنطقة الشرقية، من قبل مواطنين ومقيمين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب، تتمثل في الاتصال بهم هاتفيا أو عبر رسائل نصية وإيهامهم بالفوز بجائزة، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقابل الحصول على الجائزة.

وأضاف أن الشرطة بدأت بتنفيذ عددٍ من الإجراءات البحثية الميدانية، فتمكنت من التعرف على هوية المشتبه بهم، فألقت القبض عليهم، واتضح أنهم 7 آسيويين، وبالتحقيق معهم اتضح أنهم أيضاً يستدرجون الضحايا للحصول على معلوماتهم البنكية، لإجراء حوالات أو عبر شراء بطاقات اتصال مسبقة الدفع بمبالغ كبيرة.

وتابع العقيد الرقيطي بأن الشرطة عثرت بحوزة الجناة على مجموعة هواتف وشرائح اتصال متعددة مستخدمة في عمليات النصب، فجرى توقيهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة، من ثم إحالة قضيتهم إلى فرع النيابة العامة بالشرقية.