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هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)

هذا ما كتبه ولي العهد على أول قمر صناعي سعودي للاتصالات (صور)
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تواصل – الرياض:

وقّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعبارة “فوق هام السحب”‏، على القمر الصناعي السعودي للاتصالات، قبل إطلاقه للفضاء؛ مِمَّا يعزز من قدرات المملكة فِي التقنيات الفضائية.

وكتب ولي العهد تلك العبارة على آخر قطعة للقمر الأول السعودي للاتصالات، والمُصَنّع بمشاركة مهندسين سعوديين فِي شركة “لوكهيد مارتن”، فِي سان فرانسيسكو، حيث تجري اللمسات النهائية لإطلاقه إِلَى الفضاء الخارجي.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن وزن القمر السعودي للاتصالات، يبلغ 6 أطنان، ويَتَمَيَّز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى مع وزن أقل بنسبة 30%، كما يمتلك تقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.

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