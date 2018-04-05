الاحتلال الصهيوني يقتل 3 فلسطينيين ويصيب أكثر من 150 في غزة

تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث باسم وَزَارَة الصحة فِي غزة، أشرف القدرة، عن سقوط 3 قَتْلَى وأكثر من 153 مصاباً الْيَوْم الْجُمُعَة، بنيران الاحتلال الصهيوني بينهم حالات خَطِيرَة فِي قطاع غزة.

وتوافد مئات الفلسطينيين فِي قطاع غزة انطلاقاً من رفح بأقْصَى جنوب القطاع إِلَى بيت حانون فِي أقْصَى الشمال، للجمعة الثَّانِية على التوالي، ضمن مسيرة العودة الكبرى.

وأشعل الشبان الفلسطينيون العشرات من إطارات السيارات على مقربة من الحدود، فِي محاولة لتشويش الرؤية على مئات القناصة الصهاينة المنتشرين على حدود القطاع مُنْذُ أكثر من أسبوع.