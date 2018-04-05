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إسلام عاملين فلبينيّين بمجمع الملك عبدالله بجدة (صور)

إسلام عاملين فلبينيّين بمجمع الملك عبدالله بجدة (صور)
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تواصل – نايف الحربي:
أشهر عاملان من الجنسية الفلبينية إسلامهما ونطقا بالشهادتين بمكتب المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطِبِّيّ بجدة الدكتور حاتم العُمري، وذلك بعد ثلاث سنوات عملا فيها فنيين بالمجمع الطبي.

واختار أحدهما لنفسه اسم “يوسف”، بينما اختار الآخر لنفسه اسم “عادل”، بعد إعلان إسلامهما.

وأَعْرَبَت الإدارة التنفيذية بالمجمع الطِبِّيّ عن خالص شكرها لوَزَارَة الشؤون الإسلامية، ممثلة فِي المكتب التعاوني بحي العزيزية بجدة على إسهاماته الملموسة فِي نشر كلمة التوحيد والدعوة إِلَى الله بين مختلف الجنسيات.

وَأَشَارَ المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله بجهود إدارة التوعية الدينية بصحة جدة، وقسم التوعية الدينية بالمجمع، وما يبذلونه من جهود، وَتَمَّ تكريم المسلمين احتفاء بدخولهما للإسلام.

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