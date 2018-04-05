«النقل العام» تكشف ضوابط نقل الركاب بالسيارات الخاصة

تواصل- فريق التحرير:

أكَّدَ المتحدث الرسمي لهَيْئَة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، أن الهَيْئَة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخَاصَّة، بل للمسجلين نظامياً فِي تطبيقات توجيه المركبات ممن يملكون سيارات خَاصَّة.

وَشَدَّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ على أن نقل الركاب بالسيارات الخَاصَّة، وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهَيْئَة بمزاولة النشاط يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها فِي قطاع النقل البري بالهَيْئَة.

و‏أَوْضَحَ أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثَّانِية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ، هم ملاك السيارات الخَاصَّة من قائدي مركبات التوجيه من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة من قبل هَيْئَة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها فِي هذا التنظيم.