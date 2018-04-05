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الأمطار تروي عسير.. وتوقعات بمحصولات زراعية وفيرة
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تواصل- واس:

اكتست الجبال والمدرجات الزِرَاعِيّة التي تشتهر بها محافظات ومراكز مِنْطَقَة عسير بغطاء أبيض خلال الأيام الماضية، نَتِيجَة الأَمْطَار الغزيرة المصحوبة بالبرد التي هطلت هذا العام بكثافة كبيرة ونادرة الحدوث؛ مَا أَدَّتْ إِلَى تعليق الدراسة عِدَّة أَيَّام وتعطل حركة النقل فِي بعض المحافظات والمراكز بالمِنْطَقَة.

ويتواصل هطول الأَمْطَار الغزيرة على أجزاء واسعة من المِنْطَقَة مصحوبة بـ”بردية” أَسْهمت فِي تلطيف الأَجْوَاء وارتواء الأرض بالماء مَا يعد بموسم وفير للمحصولات والمنتجات الزِرَاعِيّة المتنوعة التي تشتهر بها المِنْطَقَة خَاصَّة “البُر”، و”الذرة”.

وتركزت موجة الأَمْطَار الغزيرة والمتوسطة التي بدأت مطلع الأسبوع الْجَارِي على محافظتي “تنومة”، و”النماص” ومراكز بللحمر، وبللسمر، والشعف والسودة، إِضَافَةً إِلَى عقبة الصماء الرابطة بين مَدِينَة أبها، ومحافظة رجال ألمع.

وبِحَسَبِ النِّظَام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البيئة مَا زالت الفرص مهيأة لتكون سحباً رَعْدِيَّة مُمْطِرَة تصحبها الرياح السطحية النشطة على معظم محافظات مِنْطَقَة عسير خلال الأيام المقبلة؛ مَا دَعَا الجهات المختصة كالدِّفَاع الْمَدَنِيّ والهلال الأحمر وصحة المِنْطَقَة بمتابعة مستمرة من إمارة المِنْطَقَة إِلَى تحذير المواطنين والمقيمين من السير فِي الطرقات السريعة خلال فترة الأَمْطَار، ودعوة المتنزهين إِلَى الابتعاد عن بطون الأودية تَجَنُّباً للخطر الذي قد يَأْتِي من سيول منقولة.

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