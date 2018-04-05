سيول وأمطار رعدية.. «مدني الجوف» يحذر من خطورة بعض الطرق

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الجوف – أحمد الرمال:

شدد الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من جانب المواطنين والمقيمين؛ بِسَبَبِ التقلبات الجوية.

وحذر المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل فِي حالات المطر الشديد إلا فِي حالات الضرورة؛ استناداً للتَنْبِيه المتقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البيئة.

وأَصْدَرَت الأَرْصَاد، تنبيهاً متقدماً عن طقس الْيَوْم الْجُمُعَة، تَوَقَّعَت فيه هطول أَمْطَار رَعْدِيَّة متوسطة إِلَى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وحذرت من سقوط أَمْطَار متوسطة إِلَى غزيرة على سكاكا يشمل الطريق الواصل إِلَى حائل يمتد من الساعة الواحدة ظهراً إِلَى العاشرة مساءً الْيَوْم الْجُمُعَة.

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