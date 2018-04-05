القريات.. ضبط مركبة «دون لوحات» عكست السير وأزعجت المواطنين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

«حساب المواطن» يحدد آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة السادسة

«حساب المواطن» يحدد آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة السادسة

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

القريات.. ضبط مركبة «دون لوحات» عكست السير وأزعجت المواطنين

القريات.. ضبط مركبة «دون لوحات» عكست السير وأزعجت المواطنين
0

تواصل – القريات:

تَمَكَّنَت إدارة مرور محافظة القريات، من ضبط مركبة دون لوحات، تَسَبَّبَت فِي إزعاج أَهَالِي المِنْطَقَة بعد سيرها عكس الاتجاه، بجانب سرعة وتهور قائدها وإزعاج صوت العادم.

وأكدت إدارة مرور المحافظة، أنه بالإشارة إِلَى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والمتضمن قيام قائد سيارة من نوع “جيب بكب” بدون لوحات بطمر الرصيف فِي نهاية شارع المدينة الْمُنَوَّرَة، والقِيَادَة عكس اتجاه السير، وطلاء المركبة باللون الأسود ورفض التجاوب مع رجال الأمن، والسرعة والتهور والإزعاج بصوت العادم بِحَسَبِ ‘‘عكَاظ‘‘.

فقد وضع مرور المحافظة خطة سريعة ومحكمة، وتَمَكَّنَت دوريات المرور بقِيَادَة المقدم صقر بن مقبول السبيلة مدير شعبة السير، وبتوجيه ومتابعة شخصية ومباشرة وميدانية من مدير مرور محافظة القريات العقيد عبدالعزيز محمد البريذع، من ضبط السيارة المخالفة وإِيدَاعها الحجز، وإحَالَة أوراقها إِلَى هَيْئَة الفصل فِي المخالفات لتطبيق النِّظَام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات

بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

سيارة حكومية تعبر فوق الرصيف وتعكس السير بالاتجاه المقابل (فيديو)

سيارة حكومية تعبر فوق الرصيف وتعكس السير بالاتجاه المقابل (فيديو)

جامعة الإمام تسحب مركبات الدارسين وتخالفهم.. واستياء بين الطلاب

جامعة الإمام تسحب مركبات الدارسين وتخالفهم.. واستياء بين الطلاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو
انفوجرافيك

انفوجرافك.. 4 أطعمة تخفف أعراض حساسية الصدر والربو

المزيد
الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>