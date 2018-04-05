القريات.. ضبط مركبة «دون لوحات» عكست السير وأزعجت المواطنين

تواصل – القريات:

تَمَكَّنَت إدارة مرور محافظة القريات، من ضبط مركبة دون لوحات، تَسَبَّبَت فِي إزعاج أَهَالِي المِنْطَقَة بعد سيرها عكس الاتجاه، بجانب سرعة وتهور قائدها وإزعاج صوت العادم.

وأكدت إدارة مرور المحافظة، أنه بالإشارة إِلَى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والمتضمن قيام قائد سيارة من نوع “جيب بكب” بدون لوحات بطمر الرصيف فِي نهاية شارع المدينة الْمُنَوَّرَة، والقِيَادَة عكس اتجاه السير، وطلاء المركبة باللون الأسود ورفض التجاوب مع رجال الأمن، والسرعة والتهور والإزعاج بصوت العادم بِحَسَبِ ‘‘عكَاظ‘‘.

فقد وضع مرور المحافظة خطة سريعة ومحكمة، وتَمَكَّنَت دوريات المرور بقِيَادَة المقدم صقر بن مقبول السبيلة مدير شعبة السير، وبتوجيه ومتابعة شخصية ومباشرة وميدانية من مدير مرور محافظة القريات العقيد عبدالعزيز محمد البريذع، من ضبط السيارة المخالفة وإِيدَاعها الحجز، وإحَالَة أوراقها إِلَى هَيْئَة الفصل فِي المخالفات لتطبيق النِّظَام.