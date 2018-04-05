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«الجوازات»: الهوية الوطنية المسجلة مفقودة «لاغية» ولا يصلح السفر بها

«الجوازات»: الهوية الوطنية المسجلة مفقودة «لاغية» ولا يصلح السفر بها
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تواصل – فريق التحرير:

حثّ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة على التأكد من صلاحية جواز السفر السعودي قبل المغادرة ومعرفة المدة المتبقية في جوازاتهم والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كاف، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى.

وأكد السعد أن تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ عمره 15 سنة فما فوق، وأن سجل الأسرة “بطاقة العائلة” وثيقة لا تسمح لحاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويجب حمل جواز السفر السعودي بالنسبة للتابعين ممن أعمارهم أقل من 15 سنة عند السفر إلى تلك الدول، مؤكداً على جميع المواطنين باستبدال الهويات الوطنية القديمة أو التي تكون معالمها غير واضحة تفادياً لإعادتهم من المنافذ الدولية.

كما نبّه إلى ضرورة استبدال الهوية الوطنية في حال تم الإبلاغ عن فقدانها ثم عثر عليها بعد ذلك، لأن الهوية في هذه الحالة أصبحت لاغية لا تصلح للسفر.

وقال السعد، ‘‘إن إصدار أو تجديد الجواز للتابعين ممن أعمارهم أقل من 15 سنة يكون عن طريق الجوازات بعد أخذ موعداً لمراجعة الجوازات واستكمال إجراءات الإصدار أو التجديد‘‘.

ودعا العميد محمد السعد المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفرهم الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر ” ومن خلالها يتمكن المواطن من إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لكل من يحمل هوية وطنية، وأنه من خلال زيارة موقع المديرية العامة للجوازات الإلكتروني www.gdp.gov.sa يمكن الاطلاع على جميع الإجراءات المطلوبة والخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطنين.

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