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«العيسى»: تشخيص «ولي العهد» لواقع التعليم يحملنا مسؤوليات جسيمة

«العيسى»: تشخيص «ولي العهد» لواقع التعليم يحملنا مسؤوليات جسيمة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن التشخيص الإيجابي لواقع نظام التعليم في المملكة الذي قدمه ولي العهد خلال لقائه مع مجلة التايم، والطموح العالي لتطويره، يجعلنا أمام مسؤوليات جسيمة لبذل مزيد من العطاء، واستكمال مسيرة التطوير والتحديث لجعل تعليمنا ضمن أفضل أنظمة التعليم في العالم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير العيسى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم (الجمعة).

وفي حواره مع مجلة “التايم” الأمريكية، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن التعليم في السعودية ليس سيئاً، موضحاً أنه جيد، وفي المرتبة 41 من بين أفضل أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، بفارق مرتبة واحدة عن فرنسا، مشيراً إلى أنه يطمح أن يكون ضمن أفضل 30 نظاماً تعليمياً في السنة المقبلة.

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