أمن الدولة: توقيف 17 تركيا و70 مصريا و5 أمريكيين على خلفية قضايا أمنية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت رئاسة أمن الدولة عبر نافذة تواصل الإلكترونية، عن أول موقوف يحمل الجنسية الكينية على خلفية قضايا أمنية، وكشفت النافذة أيضا إيقاف 46 مشتبها خلال الـ 15 يوما الماضية بينهم 13 تركيا، ليصل عدد الموقوفين من حاملي الجنسية التركية إلى 17 تركيا.

وأظهر الموقع إيقاف 19 سعوديا ليرتفع عدد الموقوفين السعوديين إلى 4417، فيما شهد النصف الأول من رجب الجاري إيقاف 6 يمنيين ليصل عدد الموقوفين اليمنيين إلى 320، كما تم إيقاف 3 سوريين ليصبح مجموع الموقوفين من ذات الجنسية 211 موقوفا.

وتنوعت جنسيات الموقوفين في الـ 15 يوما الماضية، واشتملت على موقوف واحد من نيجيريا ومصر وكينيا، واثنين من حاملي الجنسية الأفغانية ليصل العدد الإجمالي من ذات الجنسية إلى 7، فيما بلغ عدد الموقوفين من حاملي الجنسية المصرية 70.

ولم تغب الجنسيات الغربية وظهرت في 4 جنسيات، روسيا 4 تم إيقافهم في السابع من ربيع الأخر الماضي، ولا يزالون رهن التحقيق، و5 موقوفين من حاملي الجنسية الأمريكية، وكنديان وفرنسي واحد، فيما بلغ إجمالي الموقوفين 5322 تتنوع حالاتهم ما بين محكوم ومحكوم خاضع للاستئناف وآخرين أوراقهم لدى جهات الادعاء، وصنفت حالات آخرى بأنه يجري استكمال إجراءات إحالتها للادعاء وإنفاذ ما صدر بحقها من توجيه.