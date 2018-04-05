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«شرطة الرياض» تطيح بسورييّن بحوزتهما دولارات ومخدرات وأسلحة

«شرطة الرياض» تطيح بسورييّن بحوزتهما دولارات ومخدرات وأسلحة
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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وفقاً للخطط الميدانية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين.

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من الإطاحة بـ (مقيمين سورييّن، في العقد الثالث من العمر) ضبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر تتضمن دولارات وعملات أجنبية، بجانب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض ‘‘إنه بعد تحقيق الاشتباه بهما بقيادتهما مركبة نوع هونداي (ألنترا) بيضاء اللون بطريق الرياض – الخرج السريع، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ نقدية مجهولة المصدر جاوزت النصف مليون ريال من بينها دولارات أمريكية وعملات أجنبية، ومصوغات ذهبية، وعدد (2) حبوب يشتبه أنها لمادة الكبتاجون المخدر وكمية من المسكر المصنع محلياً وأسلحة بيضاء‘‘.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما من قبل جهة الاختصاص، أقرّا بارتكابهما لحادثة سرقة نقود ومجوهرات من منزل مقيدة في سجل البلاغات الجنائية لدى مركز شرطة البطحاء بتاريخ 5/7/1439هـ.

جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

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