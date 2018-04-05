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طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة بالمملكة

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 11 منطقة بالمملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، عدة تقلبات ما بين رياح مثيرة للأتربة وغبار وأمطار رعدية على عديد المناطق بالمملكة.

وقالت الأرصاد في تقريرها عن توقعات طقس اليوم: “يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.

كما تطول نفس التوقعات مناطق “نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة” كما يمتد تأثيرها لتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب المملكة.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

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