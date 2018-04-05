اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإطلاق المعتقلين

تواصل – واس:

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي بالضغط على الميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لإطلاق كافة المعتقلين من قيادات دولة وسياسيين وإعلاميين في سجونها.

ودعا الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية والذين مرّ على بعضهم أكثر من ثلاثة أعوام منذ اعتقالهم.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني، بمن فيهم المعتقلين في سجونها لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبيها للمحاسبة في القريب العاجل.