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استشاري جلدية يوضح لـ«تواصل» علاقة الغبار بانتشار «الجرب» في مكة

استشاري جلدية يوضح لـ«تواصل» علاقة الغبار بانتشار «الجرب» في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور سلطان الخنيزان، اسْتشَاري الجلدية؛ رَدّاً على استفسار لـ«تواصل» عن علاقة الغبار بانْتِشَار “الجرب” فِي بعض مدارس مكة، “علمياً ليس هناك علاقة بين الغبار وانْتِشَار الجرب”.

وأَوْضَحَ “الخنيزان”، أن الجرب قد يزداد مع بعض الظروف كالشتاء وزيادة الرطوبة، ويعتقد البعض أن له دورة بحيث تظهر أوبئة الجرب كل عشرين أو ثلاثين عاماً”.

وكان البعض، قَالَ: ‘‘إن العوامل الجوية التي نعيشها الآن فِي فصل الربيع تَتَمَيَّز أغلب فتراتها بأَجْوَاء الغبار، ويعتقد أنه من أسْبَاب انْتِشَار مرض الجرب فِي بعض مدارس مكة‘‘.

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