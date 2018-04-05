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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم «الشارقة» في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم «الشارقة» في وفاة الشيخ أحمد القاسمي
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي رحمه الله.

وقال الملك المفدى: ‘‘تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون‘‘.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد، علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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