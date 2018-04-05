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علماء يحصدون أول خضروات زُرعت دون تربة ولا ضوء شمس

علماء يحصدون أول خضروات زُرعت دون تربة ولا ضوء شمس
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تواصل- وكالات:

حصد العلماء في القارة القطبية الجنوبية، أول محصول خضراوات زرعت دون تربة، أو ضوء نهار أو مبيدات كجزء من مشروع مخصص لمساعدة رواد الفضاء على زراعة الغذاء الطازج والنباتات الأخرى.

وقال الباحثون في محطة “نيوماير” الثالثة الألمانية إنهم قطفوا 3.6 كيلوغرام من مكونات السلطة الخضراء، 18 حبة خيار، و70 فجلة زرعت داخل دفيئة زجاجية عالية التقنية فيما كانت درجات الحرارة خارجها تقل عن 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال مركز الفضاء الجوي الألماني “دي إل آر” الذي ينسق المشروع، اليوم الخميس، إن العلماء يأملون بحلول مايو/أيار حصاد 4-5 كيلوغرامات من الفاكهة والخضراوات أسبوعياً.

وبينما استطاعت ناسا بنجاح زراعة الخضراوات على متن محطة الفضاء الدولية، قال دانيال شوبرت من مركز الفضاء الألماني إن مشروع القارة القطبية الجنوبية يهدف إلى إنتاج مجموعة كبيرة من الخضراوات التي يمكن أن تنمو ذات يوم على المريخ أو القمر.

 

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