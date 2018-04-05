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إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
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تواصل – واس:

أُصِيبَ سبعة فلسطينيين، الْيَوْم الخميس، بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الصهيوني على العشرات من الشبان الفلسطينيين، قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأَفَادَت مصادر طبية فِي مُسْتَشْفَيات القطاع، أن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات انْدَلَعَت قرب مِنْطَقَة دوار ملكة الحدودي شرق حي الزيتون شرق مَدِينَة غزة، فيما أُصِيبَ آخرون بالاختناق جَرَّاء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينما أُصِيبَ شاب فلسطيني بالرصاص الحي بمواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ونقل إِلَى المُسْتَشْفَى الإندونيسي فِي بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

كما أُصِيبَ أحد الشبان برصاصة فِي قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون فِي محيط موقع “المدرسة” العسكري شرق مخيم البريج وسط القطاع، بينما أُصِيبَ شابان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات انْدَلَعَت قرب الشريط الحدودي شرق مدينتي رفح وخان يونس، ونقلا إِلَى المُسْتَشْفَى للعلاج.

 

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