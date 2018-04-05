3 بدائل صحية للمشروبات الغازية.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

حذرت العديد من الجهات الطبية من تناول المشروبات الغازية لما لها من آثار مدمرة لصحة الإِنْسَان، حيث إن كل 355 ملليتراً منها يحتوي على 150سعراً حرارياً؛ أَيْ مَا يعادل عشر ملاعق من السكر، وهي كمية كبيرة جِدّاً لا يَحْتَاج إليها الجسم، كما أنها تتسبب فِي ضرر كبير لقلب الإِنْسَان وللأسنان، وتسبب ارْتِفَاع ضغط الدم، بِالإِضَافَةِ زيادة الوزن، وَلِذَلِكَ ينْصَح بتناول بدائل صحية للمشروبات الغازية.

وتتمثل البدائل في:

عصير الليمون

ينْصَح العديد من الأطباء بتناول عصير الليمون قليل السكر فِي أوقات مختلفة من الْيَوْم، وَذَلِكَ لِما يحتويه من فوائد هامة للجسم، فهو بالتأكيد أفضل من المشروبات الغازية.

القهوة

هناك العديد من الأشْخَاص يميلون لتناول المشروبات الغازية لما تحتويه من نسبة عالية من الكافيين، وَلِذَلِكَ يمكن استبدال تلك المشروبات بتناول فنجان من القهوة يَوْمِيّاً، سيكون كافياً لمنح الجسم مَا يَحْتَاجه من الكافيين، كما أن القهوة لن تمد الجسم بسعرات حرارية عالية كما تفعل المشروبات الغازية، حتى إذا تم إِضَافَة ملعقة صغيرة من السكر بها؛ فستكون سعراتها الحرارية 15 فقط.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التي ينْصَح بها العديد من خبراء العلاج الطَبِيعِيّ لفقدان الوزن الزائد وإعادة تنشيط الدورة الدموية للجسم؛ وَبِالتَّالِي فهو أحد أفضل الخيارات المتاحة للتخلص من الإقبال على تناول المشروبات الغازية، وأهم مَا يميز الشاي الأخضر أن له القدرة على التقليل من الإِصَابَة بأمراض القلب والسرطانات والسُّكَّرِيّ.