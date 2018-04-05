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عسير.. اكتشاف عينة إيجابية لـ«حمى الوادي المتصدع» في مركز قنا

عسير.. اكتشاف عينة إيجابية لـ«حمى الوادي المتصدع» في مركز قنا
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تواصل – عسير:

اكتشفت الجهات المعنية وجود عينة إِيجَابية لمرض حمى الوادي المتصدع بإحدى حظائر الأغنام بمركز قنا بمحايل عسير، حيث اتخذت الجهات المعنية التدابير اللازمة فِي حينه.

بِدَوْرِهِ عقد رئيس مركز قنا سعد بن يحيى الحياني، الْيَوْم الخميس، اجْتِمَاعاً عاجلاً مع اللَّجْنَة المشكلة من مركز قنا، والتي تضم عَدَداً من الجهات الحُكُومِيَّة المعنية بمتابعة مرض حمى الوادي المتصدع.

وأَوْضَحَ رئيس مركز قنا أنه لا يوجد سوى حَالَة واحدة فِي المركز، وَتَمَّ التعامل معها من قبل مكتب الزراعة بقنا، كما رأت اللَّجْنَة أن تقوم الجهات المعنية بعمل خطط احترازية مكثفة للقضاء على المرض قبل انْتِشَاره.

وَشَدَّد الحياني على تكثيف فرق الرش خلال الفترة القادمة من قبل اللَّجْنَة المعنية لمكافحة نواقل المرض، ومتابعة المركز الصِحِّيّ لحالات العدوى المصاحبة للمرض والإِبْلَاغ عنها.

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