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«صحة مكة»: اكتشاف 189 حالة جرب خلال الـ24 ساعة الماضية

«صحة مكة»: اكتشاف 189 حالة جرب خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة حمد العتيبي، أن عدد الحالات المكتشفة المصابة بداء الجرب الجلدي 189 حَالَة فِي مدارس مَكَّة خلال الـ24 ساعة الماضية من عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها صحة مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة للكشف عن الحالات بين طالبات وطلاب مدارس مكة.

وَأَبَانَت صحة مَكَّة الْمُكَرَّمَة أن جميع الحالات السابقة قد تماثلت للشفاء، ولم يتم تَنْوِيم أي من الحالات السابقة فِي المُسْتَشْفَيات من جَرَّاء هذا المرض.

وكانت صحة مَكَّة قد اتخذت عَدَداً من الإِجْرَاءَات الصارمة لتطبق من خلال فرقها الصحية والعلاجية والوِقَائِيّة فِي التعامل مع حالات الاشتباه المبلغ عنها فِي المدراس والأحياء على النحو التالي:

١ – الإِبْلَاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها على جميع المستويات.
٢ – يتم تأكيد التشخيص فَوْراً وعمل عزل التماس للمريض لمدة ٢٤ ساعة بعد العلاج الفعال والمتوفر فِي جميع
المرافق الصحية.
٣ – استبعاد جميع المصابين فِي المدارس لحين شفائهم.
٤ – تطهير وتعقيم الجسم والملابس والفراش والأثاث الذي استخدمه المريض لمدة ٤٨ ساعة سابقة للعلاج
باستخدام دورات ساخنة من الغسالة والمجففة.
٥ – توعية وتثقيف المريض بأهمية النظافة الشخصية وتجنب أسْبَاب العدوى.
٦ – الاستقصاء الوبائي للمخالطين وحصرهم.
يُذْكَرُ أَنَّ المديرية العَامَّة للشؤون الصحية بمِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة ممثلة فِي إدارة الصحة العَامَّة، بعد التنسيق مع إدارة تعليم مَكَّة، قامت هذا الْيَوْم بتخصيص 79 فريقاً صحياً (رجالية/ نسائية) (كل فريق مكون من طبيب / طبيبة وعدد 2 من كادر التمريض) بإشراف ومتابعة إدارة الصحة العَامَّة؛ لزيارة المدارس لتنفيذ الإِجْرَاءَات الاحترازية الواجب اتخاذها فِي التجمعات المدرسية، وعمل مسح طِبِّيّ لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض، حيث تم منح الحالات المشتبهة فِي المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صِحِّيّ للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأسْبَاب المرض وطرق الوقاية منه.

 

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