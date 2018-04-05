«البحري» تكشف عن أضرار الناقلة النفطية «أبقيق» بعد اعتداء الحوثي

تواصل – الرياض:

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، الْيَوْم الخميس، عن حَالَة ناقلة النفط “أبقيق” التابعة لها، والأضرار التي أصابتها بعد استهدافها فِي هجوم أول من أمس أثناء إبحارها فِي المياه الدَّوْلِيَّة غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأَوْضَحَتِ الشركة، في بَيَانٍ لَهَا، أن الناقلة أُصيبت بأضرار طفيفة فقط، ولم تحدث أَي إِصَابَات بأَفْرَاد طاقمها، كما لم تتأثر شحنتها، وأنها استأنفت بنجاح رحلتها باتجاه الشمال فِي البحر الأحمر.

يُذْكَرُ أَنَّ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أكَّدَ أن هجوم الحوثيين على ناقلة النفط لن يؤثر على إمدادات الخام أو النشاط الاقتصادي، واصفاً الحادث باعتداء إرهابي حوثي، ومحاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدَّوْلِيَّة باءت بالفشل.

وكانت قوات التَحَالُف العَرَبِيّ لِدَعْمِ الشرعية فِي اليمن، أعلنت الثلاثاء، عن ‏تعرض الناقلة لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدَّوْلِيَّة غرب ‏ميناء ‏الحديدة، وتصدت له القوات البحرية فِي حينه.