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بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

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تواصل- فريق التحرير:

قالت مصورة مقطع “معنفة أبها”، في أول تصريح لها: “بداية سمعنا أصوات امرأة تصرخ وحتى نميز الصوت فتحنا النافذة وبدا الصوت واضحاً جداً كما تم توثيقه، وصورنا المقاطع لتقديم بلاغ في الشرطة وهذا ما تم بالفعل”.

وأضافت مصورة المقطع في تصريح لـ”برنامج يا هلا”، “قمت بالاتصال على العمليات في الشرطة وشرحت لهم ما حدث في 3 دقائق، وبعد نصف ساعة نشرت المقطع على تويتر بهدف إنقاذها وحمايتها”.

وتابعت: “قدمت بلاغاً بأن الصوت صادر من الأسفل، ولم أحدد أي شخص، ولم يستدعني أحد، وبالنسبة للمعنفة فلا أعلم عنها شيئاً، وساءني التشهير”.

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