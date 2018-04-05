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«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة

«النائب العام»: مكتبي مفتوح لكل من لديه شكوى أو ملاحظة
النائبُ العام
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تواصل – واس:

اختتم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، زيارته التفقدية للدوائر النيابية بالمنطقة الشرقية اليوم بزيارة دائرتي محافظتي الخبر والأحساء.

والتقى النائب العام، خلال زيارته التي رافقه خلالها معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، منسوبي الدوائر وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق العدالة المنشودة.

كما التقى عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لمن لديه شكوى أو ملاحظة.

وفي الختام، أعرب معاليه عن شكره لفضيلة رئيس فرع المنطقة الشرقية الشيخ منصور العنيق على ما يبذله وزملاؤه من جهد لإنجاز القضايا.

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